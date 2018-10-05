الباطن يخطف أحد بهدف قاتل في الثواني الأخيرة

المواطن - محمد سمعه

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن من تحقيق فوز صعب ومتأخر على حساب نادي أحد بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

حاول نادي الباطن تسجيل الأهداف في الشوط الأول، ولكن دون فائدة في ظل عدم تركيز في اللمسة النهائية للكرة.

وانتهى الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، تمكن نادي الباطن من تسجيل هدف الفوز القاتل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع عبر اللاعب فهد بركة الجهني.

أصبح رصيد نادي الباطن بعد الفوز 4 نقاط في المركز الـ13 في ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أما نادي أحد فتجمد رصيده عند نقطة واحدة في المركز الخامس عشر.

الهدف الاول لنادي ⁧#الباطن⁩ سجله اللاعب فهد الجهني في الدقيقة 93

احد 0 : 1 الباطن

⁧#احد_الباطن⁩

⁧#دوري_بلس⁩ pic.twitter.com/BReXXI8U6u — دوري بلس (@dawriplusksa) October 5, 2018