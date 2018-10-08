الباطن يواجه الهلال وديًّا السبت

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الباطن عن أنه سيواجه نادي الهلال وديًّا يوم السبت المقبل في الرياض، وذلك في ظل استعدادات الفريقين للجولات المقبلة من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بكرة القدم.

ويذكر أن نادي الباطن سيواجه في الجولة السادسة فريق النصر يوم 19 أكتوبر الجاري.

أما نادي الهلال فسيواجه فريق الشباب يوم 20 أكتوبر في بطولة الدوري.

وكان نادي الباطن، هزم فريق أحد بهدف دون رد يوم الجمعة الماضية، بينما لم يخض الهلال مباراة الجولة الخامسة في الدوري السعودي؛ وذلك بسبب مواجهته لنادي الزمالك المصري في مباراة السوبر المصري السعودي أول أمس السبت.

وتوقف الدوري حاليًّا؛ وذلك بسبب إقامة معسكر المنتخب السعودي الأول استعدادًا للدورة الرباعية وبطولة كأس أمم آسيا 2019.