البحرين: قرارات الملك سلمان بقضية خاشقجي ترسي العدل والإنصاف

المواطن - الرياض

أشادت مملكة البحرين بقرارات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لإرساء العدل والإنصاف وكشف الحقائق، بشأن قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي، مؤكدة أن المملكة ستبقى دولة العدالة والقيم والمبادئ.

وشددت البحرين على أن المملكة العربية السعودية بما لها من مكانة إقليمية ودولية عالية وما لديها من مقومات كبيرة وما لها من إسهامات نبيلة، ستظل أساس الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، فإنها تجدد موقفها المتضامن بقوة مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من مواقف وإجراءات ورفضها التام لكل ما يمس أمنها وسيادتها واستقرارها.

وكان النائب العام، الشيخ سعود المعجب، قد أوضح أمس أن التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة في موضوع اختفاء المواطن جمال بن أحمد خاشقجي أظهرت أن المناقشات التي تمت بينه وبين الأشخاص الذين قابلوه أثناء تواجده في قنصلية المملكة في إسطنبول أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي مع المواطن جمال خاشقجي؛ مما أدى إلى وفاته (رحمه الله).

وأضاف المعجب أن النيابة العامة تؤكد أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية، والبالغ عددهم حتى الآن (18) شخصًا، جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدًا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.