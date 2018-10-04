البحري تستكشف فرص تعاون جديدة من خلال مشاركتها بمعرض بريك بلك أمريكا 2018

المواطن - الرياض

سعياً منها لتعزيز حضورها في أسواق الأمريكيتين، شاركت البحري، الشركة الرائدة عالمياً في مجال النقل والخدمات اللوجيستية، في “بريك بلك أمريكا”2018 ، أكبر معرض لبضائع المشاريع والبضائع العامة في الأمريكيتين، والذي أُقيم في مدينة هيوستن بولاية تكساس في الفترة من 2 وحتى 4 أكتوبر الجاري، وذلك من خلال قطاع البحري للخدمات اللوجيستية التابع للشركة.

وعلى مدار أيامه الثلاثة، استقطب معرض “بريك بلك أمريكا” 2018 عدداً كبيراً من الزوار والعارضين، بما فيهم شركات النقل البحري المتخصصة، ووكلاء الشحن، والموانئ والمراسي، ومزودي الخدمات اللوجيستية، وشركات التصدير، وشركات النقل البري والنقل بواسطة السكك الحديدية والسفن المسطحة والنقل الجوي، وغيرهم الكثير.

كما شارك في المعرض عدد من المسؤولين التنفيذيين من كبريات شركات الهندسة والمشتريات والإنشاء، إلى جانب أصحاب مشاريع النفط والغاز والبتروكيماويات وأبرز الشركات المصنعة، مما جعل منه نقطة لقاءٍ استراتيجية أتاحت لمجموعة البحري فرصة إبراز إمكانياتها الرائدة في مجال النقل البحري والخدمات اللوجيستية والحلول المبتكرة التي تقدمها.

وبهذه المناسبة، قال الأستاذ أحمد الغيث رئيس قطاع البحري للخدمات اللوجيستية: “دخلت مجموعة البحري مرحلةً جديدة من النمو وأصبحت خارطة طريقها المستقبلية ترتكز على التوسع المستدام في الأسواق الإقليمية والعالمية وتعزيز قدراتها وإمكانياتها في قطاع النقل البحري. ونظراً للانتعاش القوي الذي يشهده الاقتصاد العالمي والنمو المطرد في الأسواق الناشئة والأسواق الانتقالية، فإن أمام مجموعة البحري وقطاع النقل البحري آفاقاً مشرقة وفرصاً جديدة. ونحن في البحري نولي أهمية بالغة للأمريكيتين باعتبارهما سوقاً رئيسيةً للنمو، وتُعَد مشاركتنا المتواصلة في معرض “بريك بلك أمريكا” مهمة أيضاً بالنسبة لنا، إذ ساهمت بشكل كبير على مر السنين في زيادة حجم تواجدنا في أسواق الأمريكيتين، كما وفرت لنا منصة فريدة لتسليط الضوء على الخدمات التي نقدمها وساعدتنا على التفاعل بشكل أكثر عمقاً مع عملائنا وشركائنا”.

وفي إطار التأكيد على أهمية استراتيجية النمو على المدى الطويل التي تنتهجها، ألقت شركة البحري الضوء على توسعها المستمر في أسواق الأمريكيتين من خلال افتتاح مكتبٍ ثانٍ لها في الولايات المتحدة في العام 2017. وقد ساهم المكتب الجديد الذي يقع في منطقة جرانيت برايربارك جرين بمدينة هيوستن في رفد أعمال مكتب الشركة الرئيسي في بالتيمور وتعزيز حضورها ومكانتها في ميناء هيوستن الذي يُعَد أكبر ميناءٍ للبضائع العامة في الولايات المتحدة.

ويمارس قطاع البحري للخدمات اللوجيستية أعماله في الميناء منذ حوالي ثلاثة عقود، وهو من الشركات القلائل التي تقدم خدمة الخطوط الملاحية المنتظمة من موانئ شرق الولايات المتحدة وساحل الخليج الأمريكي إلى موانئ الشرق الأوسط والهند، إلى جانب محطات التوقف في بعض الموانئ بمنطقة البحر الأبيض المتوسط وأوروبا. ويمتلك القطاع ست ناقلات حديثة متعددة الاستخدامات تبلغ حمولة كل منها 26 ألف طن ساكن، وتم تصميمها خصيصاً لنقل مختلف أنواع البضائع، منها البضائع العامة، وبضائع المشاريع، وشحنات الدحرجة التي تشمل الشحنات الثقيلة والأخرى ذات الأحجام الكبيرة التي تصل حمولتها إلى 220 طنًا متريًا.

وفي وقت سابق من العام 2018، كان قطاع البحري للخدمات اللوجيستية قد حقق إنجازاً بارزاً آخر في مسيرة الشركة، وذلك عندما قامت الناقلة المتطورة “هفوف” للبضائع العامة (روكون) RoCon بنقل شحنة ضخمة تزن 266 طنًا متريًا، تُعَد أثقل الشحنات التي قامت الشركة بتحميلها ومناولتها عبر ناقلاتها على الإطلاق، حيث تم تخصيص رافعة عائمة للمساعدة في نقل البضائع إلى بارجة في ميناء هيوستن.