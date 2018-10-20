البرلمان العربي عن الأوامر الملكية: قطعت الطريق أمام محاولات التسييس

المواطن - واس

ثمّن رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي عالياً القرارات الحازمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزير آل سعود -حفظه الله- بشأن تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين في قضية المواطن السعودي جمال خاشقجي -رحمه الله-، على ضوء ما أسفرت عنه نتائج التحقيقات الأولية التي أصدرها النائب العام بالمملكة العربية السعودية.

وقال في بيان له اليوم: إن هذه القرارات تدل على حرص والتزام قيادة المملكة العربية السعودية بإرساء العدل والتوصل إلى حقيقة ملابسات هذا الحادث الأليم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الأشخاص المتورطين فيه، وهو ما يؤكد التزام المملكة بمتابعة مسار تلك التحقيقات بكل نزاهة وشفافية وفي إطار القانون وبما يكفل الكشف عن كامل جوانب الحقيقة.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن ثقته في أن الإجراءات القضائية التي تقوم بها حكومة المملكة العربية السعودية ستحسم بالأدلة الدامغة حقائق ما جرى، وتقطع الطريق على أي محاولة لتسييس القضية من أجل استهداف المملكة، مشدداً على أن القرارات والإجراءات الحاسمة والفورية التي اتخذها خادم الحرمين الشريفين في هذا الشأن تتفق مع التوجه المعهود لمقامه الكريم نحو تطبيق العدالة الناجزة تجاه كل المواطنين في المملكة واحترام مبادئ القانون.

وأكد وقوف البرلمان العربي التام مع المملكة العربية السعودية ضد كل من يحاول استخدام هذه القضية للمساس بسمعتها والنيل من مكانتها وما تمثله من قوة داعمة لقضايا الأمة العربية والإسلامية ورادعه لمن يحاول العبث بأمن واستقرار العالم العربي.

وقدّم رئيس البرلمان العربي التعازي والمواساة لأسرة المواطن السعودي جمال خاشقجي -رحمه الله-.