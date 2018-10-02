البريك في العيادة
للعلاج من آلام الركبة

البريك في العيادة

2018/10/02
الساعة 12:03 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تدريباته، وذلك بعد العودة من سلطنة عمان أمس الأحد.

وأجرى اللاعب محمد البريك، ظهير أيمن الهلال، جلسة علاجية في العيادة بعد شعوره بآلام في الركبة.

وحرص المدرب البرتغالي جورجي جيسوس على فرض عددٍ من التدريبات الفنية، كما خاض لاعبو الزعيم مناورة على كامل مساحة الملعب مع فريق الهلال “ب”.

يذكر أن الهلال سيعود لتدريباته غدًا الثلاثاء في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت المملكة.

تأهل الهلال لدور الستة عشر في البطولة العربية، بعد إقصاء نادي الشباب العماني.

يحتل نادي الهلال صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 12 نقطة، بعد فوزه على نادي الفتح في الجولة الرابعة بثلاثية مقابل هدفين.


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