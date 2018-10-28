البطولة العربية .. لا غالب أو مغلوب في قمة الوداد والنجم الساحلي

المواطن - محمد سمعه

سقط نادي الوداد البيضاوي المغربي في فخ التعادل السلبي، أمام نادي النجم الساحلي التونسي وذلك ضمن مواجهات ذهاب دور ثمن النهائي من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

وكانت مباراة الوداد البيضاوي أمام نادي النجم أقيمت على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس في مدينة الرباط المغربية.

وستُقام مباراة العودة بين فريقي الوداد والنجم في الثامن من نوفمبر المقبل، حيث تُقام في مدينة سوسة على الملعب الأولمبي.

وكان نادي الوداد البيضاوي ودع بطولة دوري أبطال إفريقيا من دور الثمانية على يد نادي وفاق سطيف الجزائري، بينما ودع نادي النجم التونسي البطولة من دور الثمانية على يد نادي الترجي التونسي.

يذكر أن نادي النجم الساحلي كان ودع بطولة دوري أبطال إفريقيا من دور نصف النهائي في عام 2017 على يد الأهلي المصري.