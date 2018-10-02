البلسم3 تستعد لمعالجة 176 مريضاً من جمهورية تنزانيا

المواطن - واس

تستعد منظمة البلسم الدولية لرحلة علاجية إلى جمهورية تنزانيا الاتحادية لعلاج مرضى القلب، وذلك بعد النجاح الذي حققته في رحلتي “بلسم 1″، و “بلسم2” لعلاج مرضى القلب في اليمن.

وسيتوجه فريق جراحة وعلاج القلب في البلسم الدولية للعاصمة دار السلام خلال الأيام القليلة المقبلة، لعلاج بعض مرضى القلب.

وأوضح المدير التنفيذي للبلسم استشاري جراحة القلب الدكتور عماد بخاري أنهم يستهدفون خلال ستة أيام – مدة الرحلة – إجراء (16 – 18) عملية قلب مفتوح، وما يقارب من (60) قسطرة تداخلية، والكشف وتقديم العلاج لـ (100) حالة عبر الأشعة الصوتية، والعيادات الخارجية بالتكامل والتعاون مع الفريق الطبي المحلي بمركز القلب جاكايا كيكويتي.

وتأتي هذه الرحلة بعد التنسيق مع سفير جمهورية تنزانيا الاتحادية في المملكة العربية السعودية حميد عيد مغازي، ووزارة الصحة التنزانية، ومركز القلب جاكايا كيكويتي في العاصمة التنزانية.

وأعرب جراح القلب الدكتور راكان ناظر، عن سروره بمشاركته وزملائه في البلسم في هذا العمل الخيري الإنساني الذين يرجون فيه الأجر من الله.

واستذكر عضو البلسم طبيب التخدير عبدالعزيز خوجة وزملاؤه الإنجازات التي تمت في رحلتي “البلسم 1” و “البلسم 2” لليمن خلال شهري (إبريل ومايو 2018) حيث أُجري خلال ما يقارب الاثني عشر يوماً (25) عملية قلب مفتوح وأكثر من (200) عملية قسطرة تداخلية، والكشف السريري وعبر الأشعة الصوتية على أكثر من (750) حالة.

الجدير بالذكر أن نواة هذا الفريق الطبي هم من أبناء المملكة العربية السعودية الذين يفخرون للمكانة الطبية العالمية التي وصل إليها الأطباء في المملكة في مختلف المجالات وأصعبها كجراحة القلب، ويشارك الدكتور رحيم قل (باكستاني الجنسية)، استشاري جراحة القلب في هذه الرحلة.