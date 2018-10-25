البلطان: سعدت بزيارة آل الشيخ وانتظروا نتائج رائعة في المستقبل

المواطن - الرياض

عبّر رئيس نادي الشباب، خالد البلطان، اليوم (الخميس) عن سعادته بأن تكون الزيارة الأولى التي يقوم بها رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، عقب عودته من الخارج لمنزله.

وأكد البلطان أن الزيارة التي تمت بحضور عديد من رؤساء الأندية، شهدت مناقشة عديد من الملفات المهمة , مشيرا إلى أن ملاعب الأندية ومشاكل الرياضيين، وتطوير الرياضة في المملكة تصدّرت اللقاء وستكون هناك نتائج لهذه المناقشات الرائعة في المستقبل القريب.

وأوضح في المقطع (نشره الحساب الرسمي لنادي الشباب، على تويتر)، أنه تشرف بالزيارة التي قام بها “تركي آل الشيخ” بمنزله.

وقال: تشرف باستقبال رؤساء الأندية السعودية ورئيس الاتحاد السعودي، ورئيس الرابطة وجمع من الرياضيين، مضيفًا أنها أول زيارة يقوم بها “آل الشيخ” لمسؤول رياضي.

يذكر أن “البلطان” احتفى في منزله مساء أمس الأربعاء، بعودة رئيس الهيئة العامة للرياضة من رحلته العلاجية، وحضر الاحتفاء عدد من رؤساء الأندية والشخصيات الرياضية.

تعليق الأستاذ خالد البلطان حول تشريف معالي رئيس الهيئة العامة للرياضة المستشار تركي آل الشيخ وجميع رؤساء الأندية منزله، وذلك احتفاءً بمعاليه، ومناقشة جميع الأمور اللتي تخص الأندية كأول زياره لمعاليه منذ قدومه. pic.twitter.com/3gl8FLzp8P — نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) October 25, 2018