البلطان يلم شمل الشبابيين .. وينتظر يناير بفارغ الصبر

المواطن - طارق سعد

في اجتماع دعا إليه العديد من رجالات الشباب وقدامى نجومه والإعلاميين، حثّ رئيس الشباب خالد البلطان كافة الشبابيين للتوحد خلف الكيان بعيداً عن الانقسامات والتحزبات الواضحة في السنوات الماضية والتي أثّرت على مسيرة الليث مبتعداً عن المنصات.

وبحسب مصادر “المواطن” أبدى البلطان استياءه من قلة عدد المشتركين الشبابيين في مبادرة “ادعم ناديك” ، موجهاً الإعلام المهتم بالشأن الشبابي إلى حثّ الجمهور للاشتراك في المبادرة وزيادة موارد الشباب .

يُذكر أن الاجتماع الذي أقامه خالد البلطان في استراحته الخاصة، شهد تواجد الرئيس السابق محمد جمعة الحربي والإداري السابق خالد الزيد والنجوم السابقين عبدالله الواكد وأحمد عطيف وعبده عطيف وعبدالله الشهيل وعبدالمحسن الدوسري ، إضافة إلى حضور أعضاء مجلس الإدارة أحمد العقيل وعبدالله القريني وكنعان الكنعان.

وحول وضع الفريق الأول أكّدت مصادر “المواطن” أن البلطان ذكر للمدعوين أن المدرب الحالي سوماديكا يقوم بعمل مُرض بالنظر لتواضع الأدوات، معتبراً أن الإدارة وضعت يدها على الخلل والتصحيح سيكون في الفترة الشتوية عبر جلب لاعب أو لاعبين محليين مع حضور أجانب على مستوى كبير، واعداً بأن تكون التغييرات القادمة في يناير تستحق صبر الشبابيين.

وعن الفئات السنية بالشباب، أكّد البلطان أن الوضع الحالي لا يوازي الطموحات، ولذلك تم استقطاب الخبير كنعان الكنعان لإعادة ترتيب الأوضاع في الفئات السنية وهو ما نتج عنه التعاقد مع أكثر من 15 لاعبًا في مختلف الفئات السنية الشبابية.