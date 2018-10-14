البلطان يهدي درع الشباب لرئيس اتحاد القدم العراقي

المواطن - محمد سمعه

أهدى خالد البلطان رئيس مجلس إدارة نادي الشباب، درع النادي التذكاري لعبد الخالق مسعود رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم.

ويذكر أن المنتخب العراقي يتواجد حاليًا في المملكة للمشاركة في البطولة الرباعية.

ويستعد المنتخب العراقي، لمواجهة المنتخب السعودي يوم الاثنين في اللقاء الثاني للمنتخبين في الدورة الرباعية.

يذكر أن المنتخب العراقي، كان خسر من المنتخب الأرجنتيني برباعية دون رد يوم الخميس الماضي في مباراة كانت أقيمت على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الملز بالرياض.

وكان الشباب خاض مواجهة ودية ضد نادي الفيحاء وانتهت بفوز الليث بنتيجة هدفين مقابل هدف، حيث سجل للشباب كل من لويز أنطونيو واللاعب صوماليا.

سيخوض الشباب مباراته المقبلة في الجولة السادسة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أمام جاره نادي الهلال في العشرين من أكتوبر الجاري.