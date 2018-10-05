البنك الأول يطمئن عملاءه قبل صفقة بنك ساب

المواطن - الرياض

أكد البنك الأول لعملائه أنه لن يطرأ أي تغير على حساباتهم في الوقت الراهن وذلك بعد الموافقة على الاندماج مع البنك السعودي البريطاني – ساب.

وقال البنك الأول ردًا على سؤال أحد العملاء يمتلك حسابين منفصلين في البنكين بقوله :إلى الآن لا يوجد أي تغيير، فالمصرفان سيواصلان العمل كجهتين منفصلتين وسيظلان يقدمان أعمالهما المعتادة إلى أن يتم الاندماج.

وكان البنك الأول أعلن الأربعاء عن موافقة مجلس الإدارة على التوصية بالاندماج مع البنك السعودي البريطاني (ساب)، واصفًا هذا القرار بأنه يشكل أهمية كبيرة، وأنه القرار الصحيح لمصلحة البنك ومساهميه، وعملائه.

وقال البنك الأول في بيان له : نحن بصدد تشكيل كيان مصرفي يتلاءم مع التحوّل الاقتصادي الذي تشهده المملكة. وسيؤدي إلى إنشاء مؤسسة مصرفية أكبر وأقوى، من شأنها بناء المزيد من الفرص للعملاء والمساعدة في دفع عجلة النمو في المملكة.

وأضاف البنك الأول : وباعتبارنا أول بنك في المملكة، فإننا ندعم بفخر أجيال من عملائنا الأوفياء عبر تاريخ من الابتكار الذي أدى إلى العديد من التغييرات الإيجابية – من المساهمة في إصدار العملة الأولى في المملكة العربية السعودية إلى تسهيل دفعات أول صادرات النفط وقيادة التحول الرقمي في الصناعة المصرفية.

وواصل البنك الأول عبر بيانه : يمنحنا الاندماج فرصة مثالية للبناء على تراثنا من الابتكار، حيث يمكّننا من جمع المواهب والموارد لاثنين من البنوك الأكثر خبرة في المملكة لإحداث تغيير إيجابي أكبر، لافتًا إلى أن :”سيشكل الاندماج بنكاً رائعاً للمستقبل، مع العديد من الفرص التي يتطلع إليها العملاء”.

وحول الخطوات التالية قال البنك الأول عبر موقعه الإلكتروني : في الوقت الراهن، لن يطرأ أي تغيير وستواصل التمتع بخدماتك المصرفية كالمعتاد، لاحقًا سيصوت مساهمو البنكين على قرار الاندماج خلال الأشهر المقبلة. وسنواصل العمل كبنك مستقل حتى يتم اكتمال عملية الاندماج، والتي من المرجح أن تكون في النصف الأول من عام 2019، وسيتم التواصل معك بشكل مسبق في حال طرأت أية تغييرات على علاقتك الحالية أو منتجاتك مع البنك.