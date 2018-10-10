البولو ينضم للاتحاد الدولي رسميًّا

المواطن - الرياض

وقع المهندس عمرو زيدان رئيس الاتحاد السعودي للبولو ونيكولس دنفرس رئيس الاتحاد الدولي للبولو( FIP ) اتفاقية “كخطوة أولية” ليصبح الاتحاد رسمياً عضواً في الاتحاد الدولي للبولو، وذلك في فندق لينزبرا بمدينة لندن، بحضور نيل هوبدي رئيس نادي الحرس الملكي للبولو في ويندسور، وماجد الغسلان عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للبولو ، وعدد من الإعلاميين والمهتمين برياضة البولو.

وتعد الاتفاقية خطوة أساسية للمشاركة في البطولات الخارجية للبولو وبداية لسلسلة من الاتفاقيات لوضع لبنة لتأسيس أكاديمية سعودية للبولو لتدريب الشباب والشابات في السعودية وخارجها لممارسة هذه الرياضة العريقة والجديدة المتجددة على الساحة الرياضية السعودية.

من جهته قدم المهندس عمرو زيدان باسمه وباسم كافة أعضاء المجلس الشكر الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، مشيداً بدعم وجهود تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية في إنشاء الاتحاد، متطلعًا أن يكون الاتحاد في فترة قياسية مقبلة ممثلاً للوطن ومنافساً قويًا لبقية الاتحادات العالمية في البطولات الخارجية.