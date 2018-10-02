البيئة تكشف متبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية بالمدينة

المواطن - المدينة المنورة

تواصل وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع مستشفى الملك فيصل التخصصي، تنفيذ مشروع “الكشف عن متبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية” في محطته الثالثة بمنطقة المدينة المنورة، وذلك بسوق الخضار المركزي بالمدينة.

وأشار مدير عام فرع الوزارة بمنطقة المدينة المنورة المهندس حمزة بن عمر قناعي أنه يتم سحب العينات بواسطة فنيين مختصين بسحب العينات وتجهيزها لإجراء التحاليل المخبرية اللازمة، بحسب وكالة “واس”.

يذكر أن الوزارة وقعت اتفاقية تعاون مع مستشفى الملك فيصل التخصصي لتنفيذ هذا المشروع، وذلك بهدف التأكد من خلو المنتجات الزراعية من متبقيات المبيدات، وبناء قدرات كوادر الوزارة وتطويرها.