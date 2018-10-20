البيت الأبيض: نؤيد الإجراءات السعودية لتحقيق العدالة والشفافية

المواطن - متابعات

أعلن البيت الأبيض، اليوم السبت، أنه تابع باهتمام بيان المملكة العربية السعودية بشأن النتائج الأولية للتحقيقات في قضية وفاة جمال خاشقجي.

وأضاف” سنواصل متابعة التحقيقات على المستوى الدولي في القضية، مشددًا على ضرورة تحقيق العدالة بشكل سريع وشفاف حول ملابسات مقتل المواطن السعودي .

وأعربت الإدارة الامريكية عن حزنها على مقتل خاشقجي وتقدمت بالتعازي لعائلته وأصداقائه ،مشيرةً إلى تأيديها للعدالة التي تأتي في الوقت المناسب والشفافة ومؤكدةً اتفاقها مع الإجراءات التي اتخذتها المملكة.

وكانت المملكة قد أعلنت عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات لمحاسبة جميع المتورطين وتقديمهم للعدالة.