البيشي: الأخضر قادر على نيل الآسيوية .. وتجربة البرازيل مُفيدة

المواطن - محمد سمعه

أعرب اللاعب عبدالعزيز البيشي، لاعب وسط النادي الفيصلي والمنتخب السعودي، عن سعادته بالمشاركة الدولية الأولى له مع الأخضر، والتي كانت أمام المنتخب البرازيلي بالأمس في البطولة الرباعية.

وتحدث البيشي قائلًا: سعيد للغاية بالمشاركة مع المنتخب السعودي في مباراتي الدولية الأولى، والفضل للمدرب خوان أنطونيو بيتزي والذي أعطاني ثقة كبيرة، وأخبرني قبل مواجهة البرازيل بيومين أو بثلاثة بأنني سأشارك أمام البرازيل.

وأضاف البيشي: زملائي في الأخضر ساعدوني بشكل كبير من أجل التأقلم ولا يجب أن أنساهم.

وأكمل نجم الفيصلي حديثه قائلًا: أداء المنتخب يتميز بالسرعة، وأعتقد أن مباراة المنتخب البرازيلي تجربة واحتكاك مفيد ومميز لنا، والأخضر سيقدم كل ما هو أفضل مع توالي المباريات.

وتابع البيشي: المنتخب السعودي قادر على الفوز ببطولة كأس أمم آسيا والشكر موصول للمدرب ولكل شخص دعمني حتى وصلت إلى المنتخب.