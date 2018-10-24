التأمينات توقع مذكرة تفاهم لاستثمار 6 مليارات ريال في قطاع الرعاية الصحية

المواطن - واس

وقعت شركة حصانة، الذراع الاستثماري للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مذكرة تفاهم مع شركة إن إم سي (المدرجة في سوق لندن للأوراق المالية)، برعاية الهيئة العامة للاستثمار على هامش مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بهدف تشغيل المستشفيات ومرافق الرعاية الصحية، والاستثمار في القطاع الصحي بشكل عام في المملكة العربية السعودية.

واشتملت مذكرة التفاهم على استثمار أكثر من 6 مليارات سعودي على مدى (5) سنوات في القطاع الصحي في المملكة، ستسهم في توفير أكثر من (3000) سرير وخلق (10000) وظيفة.

وستكون شركة إن إم سي السعودية أحد أكبر مشغلي مرافق الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية بسعة إجمالية قدرها 1489 سريرًا (منها 664 ستوفرها 5 مرافق تابعة لإن إم سي و825 سريرًا تابعة لاثنين من المرافق الصحية الوطنية).

وتأتي الاتفاقية ضمن مبادرة “استثمر في السعودية”، التي تم إطلاقها كجزء من برنامج التحول الوطني وبما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى رفع ونشر الوعي بالبيئة الاستثمارية في المملكة، وتسويق الفرص الاستثمارية في جميع القطاعات للمستثمرين الدوليين والإقليميين والمحليين، حيث تقوم الهيئة العامة للاستثمار بالتنسيق مع جميع القطاعات الحكومية والخاصة في المملكة لتنفيذ هذه المبادرة وتحقيق أهدافها.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة حصانة الاستثمارية سعد بن عبدالمحسن الفضلي، أن الشراكة بين شركتي “حصانة” و”إن أم سي العربية السعودية للرعاية الصحية”، تضمنت خططًا طموحة للنمو في مختلف القطاعات الصحية، مع التزام الشريكين بتوفير أعلى معايير الخدمات الصحية، وتنمية عوائد استثمارات المؤسسة على المدى الطويل.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة إن إم سي للرعاية الصحية، براسانت مانجات، أن هذه الشراكة تأتي امتدادًا لرؤية الشركة في التوسع في نطاقها الجغرافي من خلال تقديم خدمات رعاية صحية متكاملة من خلال مجموعة واسعة من الوسائل، سواء من خلال تطوير عمليات التلقيح الصناعي، والرعاية الصحية طويلة الأمد، وأقسام وعمليات التجميل الطبية، وإنشاء مراكز التميز الحديثة في طب الأطفال ومرضى السكري، وفقًا لتطلعات واحتياجات المملكة، مثمنًا دعم جهود القطاعات الحكومية وتقديم جميع التسهيلات لتحقيق هذا الهدف.

الجدير بالذكر أن شركة إن إم سي أحد أهم المستثمرين الأجانب تقدمًا في سوق الرعاية الصحية في المملكة، وستسهم هذه الشراكة الإستراتيجية في تسريع عملية جلب أفضل الممارسات العالمية.

وستتيح الشراكة بين شركة حصانة وشركة إن إم سي تملك مزايا إستراتيجية ستساعدها لتكون أحد أهم المشاركين في برامج الخصخصة المرتقبة في المملكة العربية السعودية بما يتماشى مع مبادرات رؤية 2030، كما وستسعى شركة إن إم سي السعودية إلى تملك حصص أغلبية وأقلية في شركات تقديم خدمات الرعاية الصحية في المملكة، من خلال الاستحواذ أو التوسع في الشركات القائمة، إلى جانب الحصول على عقود التشغيل والصيانة لإدارة المستشفيات الخاصة والحكومية.

وستستكمل الشراكة بين إن إم سي وحصانة بعد تحديد نسب الملكية وتوقيع الاتفاقيات النهائية الخاضعة لعدد من الخطوات الرئيسة التي يجب استكمالها.