التأمين الصحي يوضح ضوابط تغطية التلقيح الاصطناعي

المواطن - الرياض

أكّد مجلس الضمان الصحي التعاوني بأن تغطية نفقات متابعة الحمل والولادة الناتجة عن التخصيب والتلقيح الاصطناعي أمر نصّت عليه وثيقة التأمين الصحي ضمن المنافع المثبتة بها.

وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس ياسر المعارك: إن جميع إجراءات متابعة الحمل والولادة وما يصاحبها من فحوصات وتشخيص بما في ذلك الحمل والولادة الناتجة عن التخصيب والتلقيح الاصطناعي، إضافة لتكاليف الفحص المبكر لحديثي الولادة لاكتشاف والحد من الإعاقة.. ”

واستطرد المعارك شارحاً أن الوثيقة تستثني من التغطية أي نفقات خاصة بالعلاج الذي يسبق مرحلة الحمل وقال: “إنّ وثيقة التأمين لا تتعهد بتكاليف العلاج المتعلق بالوسائل السابقة لمرحلة الحمل، مثل المنشطات وعلاج العقم أو العجز الجنسي أو نقص الخصوبة لكنها تلتزم في ذات الوقت بكافة التكاليف المترتبة على الإجراءات الوقائية مثل التطعيمات بما في ذلك التطعيم الموسمي ورعاية الأمومة والطفولة وفق التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة.. ”

مؤكداً أن حدود التغطية المالية لوثيقة التأمين الصحي تبلغ (500 ألف ريال) وتقدم حزمة من المنافع تغطي كل منها نفقات العلاج والعناية الصحية وتشمل تغطية مصاريف التنويم بالمستشفى وإعاشة وإقامة المريض في غرفة مشتركة بحد أقصى (150 ريالاً) في اليوم كما تؤمن تغطية نفقات متابعة الحمل والولادة الطارئة إلى حد (15،000 ريال) وتغطي تكاليف ولادة وعلاج الأطفال المبتسرين بحد المنفعة الأقصى للوثيقة مع تغطية تكاليف الفحص المبكر لحديثي الولادة “للحد من الإعاقة” بحد أقصى (100.000 ريال).

ونوه المعارك إلى أن النظام لا يسمح بأي حال من الأحوال بإصدار وثيقة تأمين صحي بمنافع أقل مما جاء بالوثيقة.

وأهاب المعارك بجميع المؤمن لهم الحرص على الإلمام والوعي بحقوقهم التأمينية من خلال الاطلاع على نظام الضمان الصحي التعاوني واللائحة التنفيذية والوثيقة الموحدة، والاستفادة من قنوات الاتصال التي أتاحها المجلس للرد على كافة التساؤلات وتلقي الملاحظات والمقترحات واستقبال الشكاوي عبر إحدى القنوات التالية الرقم الموحد: 920001177 البوابة الإلكترونية: www.cchi.gov.sa البريد الإلكتروني: [email protected] أو تطبيق الهواتف الذكية بالإضافة إلى قنوات التواصل الاجتماعي: (تويتر فيس بوك لنكد إن) على الصفحات الرسمية للمجلس cchiksa.