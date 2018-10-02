التجارة تستدعي 1272 سیارة BMW بسبب خلل كارثي

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار الیوم الثلاثاء عن استدعاء 1272 مركبة “ BMW / E90, E92, E93 “ موديلات : 2004 – 2012 .

وأوضحت وزارة التجارة ، عبر حسابها الرسمي، أن الاستدعاء يأتي لاحتمالیة حدوث التماس كھربائي في توصیلات مروحة التبريد في الطرازات المذكورة قد يؤدي إلى نشوب حريق.

ودعت وزارة التجارة والاستثمار، إلى التواصل مع الوكیل المحلي لإجراء الصیانة اللازمة مجاناً، وبدون أي مقابل.