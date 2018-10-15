التجارة تسمح للشركات المقفلة بعقد الجمعيات العمومية دون موافقتها المسبقة

المواطن - الرياض

أوضحت وزارة التجارة والاستثمار أنها أقرت إجراءات لتسهيل آلية انعقاد الجمعيات العمومية للشركات المساهمة ( المغلقة) وذلك تعزيزاً لمهام مجالس إدارة تلك الشركات .

ومكنت الوزارة مجالس إدارات الشركات المساهمة ( المغلقة ) عقد جمعياتها العامة دون الحاجة لأخذ موافقة مسبقة من وزارة التجارة والاستثمار، وكذلك دون الحاجة لحضور مندوب الوزارة للجمعية ، مع التأكيد على إرسال صورة من الدعوة وجدول الأعمال للوزارة لإحاطتها الكترونيا وفقاً للمادة الحادية والتسعون من نظام الشركات والرفع الكترونيا بنتائج وتوصيات الجمعيات العامة بعد انعقادها لتقوم الوزارة بمهام الرقابة اللاحقة.

ووفقاً للمادة (87) من نظام الشركات فإن الشركة ملزمه بعقد الجمعية العامة العادية مره على الأقل خلال الأشهر الستة التالية لانتهاء السنة المالية للشركة ويجوز دعوة جمعيات أخرى كلما دعت الحاجة لذلك، والمادة (88) من نظام الشركات والتي بينت اختصاص الجمعية العامة غير العادية .

ويأتي هذا التوجه انطلاقاً من حرص الوزارة على مراجعة وتطوير الأنظمة واللوائح والتشريعات المنظمة لعمل الشركات في المملكة لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية، وذلك ضمن مبادراتها الرامية لتحسين وتطوير بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية في المملكة، وتمكين القطاع الخاص من المساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030.