التجارة تشھر بـ3 وافدین أدینوا بالتستر والمتاجرة في هذه المواد

المواطن - القصيم

نشرت وزارة التجارة حكم تشھیر بثلاثة مقیمین من جنسیة عربیة وآسیوية، لإدانتھم بجريمة التستر التجاري وثبوت مزاولتھم نشاطاً تجارياً غیر مرخص لھم بممارسته والاستثمار فیه والعمل لحسابھم الخاص والمتاجرة بمنتجات التمور عبر القیام بتوريدھا من المزارع ومن ثم تسويقھا وبیعھا في السوق المركزية بمدينة عنیزة بمنطقة القصیم.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن تفاصیل القضیة تعود لضبط فرقھا حالات مخالفة لنظام مكافحة التستر أثناء حملاتھا التفتیشیة على المتسترين في الأسواق والمحال المتخصصة في بیع التمور بمنطقة القصیم التي شملت كلا من مدينة بريدة وعنیزة.

وقام مراقبو الوزارة حینھا بضبط عدد من الأدلة والمستندات التي تثبت قیام المدانین بتوريد منتجات التمور من المزارع إلى السوق وتسويقھا وبیعھا، وھو ما يعد مخالفة لنظام مكافحة التستر، وبناء علیه تم استدعاء المتورطین لسماع أقوالھم وإحالة القضیة للجھات القضائیة لمعاقبتھم وفقاً للنظام.

وبناء على ما توفر للمحكمة الجزائیة في بريدة بإدانتھم، قضت بفرض غرامة مالیة على المخالفین، بالإضافة إلى عقوبة الإبعاد عن البلاد للمتستر علیھم بعد تنفیذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إلیھا للعمل، والتشھیر عبر نشر الحكم في صحیفة محلیة على نفقة المخالف.