التجارة توضح طريقة نقل ملكية المؤسسة من فرد إلى آخر

التجارة توضح طريقة نقل ملكية المؤسسة من فرد إلى آخر

2018/10/07
الساعة 9:27 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أوضحت وزارة التجارة والاستثمار طريقة نقل ملكية المؤسسة من فرد إلى آخر.

ولفتت التجارة ردَّا على استفسار في هذا الشأن، أنه لنقل ملكية المؤسسة يجب مراجعة مراكز خدمة العملاء في فروع الوزارة وإحضار خطاب تنازل على مطبوعات المؤسسة مصدق من الغرفة التجارية، وأيضًا إحضار ما يثبت حالة المنشأة في التأمينات، كما يجب إحضار الهوية الوطنية للطرفين أو وكالة شرعية في حال تعثر حضور أحدهم.

وتفاعلت وزارة التجارة مع استفسار بشأن إصدار سجل تجاري بنشاط “التجارة الإلكترونية”، مضيفةً أنه يجب اختيار المجال العام للنشاط “الاتصالات وتقنية المعلومات” ومن ثم اختيار “تقنية المعلومات” في المجال الخاص.


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