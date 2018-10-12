التجنيد الإجباري وسيلة الميليشيات للتضحية بالشباب اليمني

المواطن - الرياض

وسط عزوف الشباب عن الاستجابة نتيجة الهزائم المتتالية التي يتلقاها الحوثيون على أيدي قوات الجيش الوطني، بمساندة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن شنت ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران عدة حملات مكثفة لتجنيد مقاتلين في الحديدة، على الساحل الغربي.

وقالت مصادر محلية، إن “الحوثيين يحاولون تجنيد الشباب عبر ‏طرق متعددة، تارة عبر خطباء المساجد أو عبر سماسرة التجنيد”، مشيرة إلى أن الميليشيات تواجه رفضًا واسعًا وعزوفًا كبيرًا من ‏الشباب عن الاستجابة”.

وأضافت المصادر أن “الحوثيين يعتمدون على الضغط على شيوخ القبائل والوجاهات الاجتماعية للحشد”.

يذكر أن الميليشيات الانقلابية الإرهابية، تتكبد خسائر فادحة في مواجهات مع القوات المشتركة المدعومة من التحالف العربي على جبهة الساحل الغربي، حيث تفيد الأنباء اليومية عن سقوط عشرات في صفوف الميليشيات الإرهابية، خاصة القيادات الميدانية، مع تهاوي خطوطها الأمامية شرق وجنوب المحافظة الساحلية، حيث حولت ميليشيات الحوثي فنادق ومتنزهات مدينة الحديدة إلى مقرات ومواقع رصد وثكنات عسكرية”.