التحالف: تدمير منصة الصواريخ الحوثية في صعدة ومخازن باليستية بصنعاء

المواطن - الرياض

أعلن التحالف العربي في اليمن أنه تمكن من تدمير منصة إطلاق صواريخ للميليشيات الحوثية في صعدة، مشيرًا إلى استهداف مخازن للصواريخ الباليستية لميليشيات الحوثي في صنعاء.

وأفاد التحالف العربي في مؤتمر صحفي لمتحدثه الرسمي العقيد تركي المالكي بأن ميليشيا الحوثي تنتهك القانون الدولي والإنساني بالاعتداء على مخيمات النازحين، موضحًا أن القوات الشرعية تواصل التقدم في مختلف الجبهات.

ودعا التحالف العربي المنظمات الدولية المانحة إلى تحويل المبالغ عبر البنك المركزي اليمني وليس عبر مؤسسات تخضع للانقلابيين.

وأشار متحدث التحالف إلى أن اقتصاد اليمني يعاني من المشكلات بسبب الانقلاب الحوثي.