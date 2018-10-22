التحالف يدعو عناصر حزب المؤتمر والحرس الجمهوري لإلقاء السلاح والخروج من صنعاء

المواطن - الرياض

دعا المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي، كافة أبناء اليمن من حزب المؤتمر الشعبي والحرس الجمهوري للتواصل مع القوات اليمنية المشتركة لتأمين خروجهم من صنعاء.

ولفت المالكي في مؤتمر صحفي إلى أن الجيش الوطني اليمني يواصل تحرير المواقع الواقعة تحت سيطرة الميليشيا الانقلابية، مشيرًا إلى أن التحالف خصص 60 فردا من الدفاع المدني لتخفيف آثار إعصار لبان الذي ضرب محافظة المهرة مؤخرًا.

وأوضح المالكي أن عناصر الميليشيا تستخدم المساجد كمستودعات للأسلحة.