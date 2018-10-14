التحالف يدمر مركبات ومخازن أسلحة بمعقل الحوثي في صعدة

المواطن - الرياض

شن طيران تحالف دعم الشرعية، عمليات هجومية ونوعية على مواقع الميليشيا الحوثية، لمساندة عمليات الجيش اليمني في مديرية باقم بمحافظة صعدة.

وتمكن التحالف، من تدمير مركبات ومخازن أسلحة تابعة للميليشيا الحوثية، بينما تمكن الجيش اليمني، من استعادة الجبال والمرتفعات التي كانت مواقع استراتيجية لميليشيات الحوثي.

وباتت مديرية باقم، وشيكة للسيطرة عليها من قبل الجيش اليمني، الذي نفّذ عملياته الهجومية عبر 3 محاور، أهمها قبالة جبال أبواب الحديد.

وتمركز عدد من قناصة الجيش اليمني للتعامل مع قناصة الحوثيين وعيار الـ23 المضاد للطائرات، كانت نيرانه باتجاه مواقع الميليشيات.

أما المناطق الجبلية الوعرة، فتفرغت لها مدفعيات وطيران التحالف، حيث دمرت متاريس ومخازن أسلحة للحوثيين، فلم تتوقف أدخنة القذائف والصواريخ طوال تنفيذ العمليات.