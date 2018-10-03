التحالف يسهل إجلاء نجلي صالح من صنعاء للأردن

المواطن - الرياض

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أنه أصدر التصريحات اللازمة لطائرة الأمم المتحدة لنقل نجلي الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح المعتقلين لدى الميليشيات الإرهابية من صنعاء إلى الأردن.

وأفاد التحالف العربي بأنه سهل عملية نقل صلاح ومدين نجلي الرئيس الراحل.

وأفادت مصادر ملاحية في مطار صنعاء بأن طائرة تابعة للأمم المتحدة أقلعت من المطار بعد وصولها إليه في وقت سابق اليوم، وذلك لنقل نجلي صالح إلى العاصمة الأردنية عمّان.

وقد رفضت الميليشيات الإفراج عن العقيد محمد محمد عبدالله صالح، نجل شقيق الرئيس السابق، وعفّاش طارق صالح قائد الحراسة الخاصة للرئيس السابق ونجل شقيقه.