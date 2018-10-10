التحالف يسيطر على طائرة محملة بالمتفجرات تابعة للميليشيا الحوثية الإرهابية

المواطن - الرياض

سيطرت الوحدة الخاصة بالدفاع ضد الطائرات المسيرة، التابعة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، على طائرة بدون طيار مفخخة تابعة لميليشيا الحوثي من نوع ” قاصف1″ بخصائص ومواصفات إيرانية، ومن ثم إنزالها.

وكانت الطائرة محملة بالمتفجرات ومتوجهة إلى مواقع تابعة للقوات اليمنية الموالية للشرعية المدعومة من “التحالف” بالساحل الغربي لليمن.

واكتشفت الفرق المختصة- خلال فحص مكونات الطائرة المسيرة- كمية كبيرة من المواد المتفجرة كانت معدة لاستخدامها ضد أهداف منتخبة في محاولات يائسة من ميليشيا الحوثي الموالية لإيران؛ لتحقيق انتصارات وبطولات وهمية لرفع الروح المعنوية الانهزامية لعناصرها، وذلك على وقع خسائرها وانكساراتها المتلاحقة في الساحل الغربي.