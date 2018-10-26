التحقيقات الفيدرالي يكشف عن اسم المشتبه به ويؤكد القنابل الـ13 المرسلة لم تكن مزيفة

المواطن - متابعة

كشف مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، اليوم الجمعة، عن اسم المشتبه به في إرسال طرود مفخخة والذي تم احتجازه اليوم.

وقال مكتب التحقيقات أن المشتبه الذي تم توقيفه يدعى سيزار سايوك، مضيفًا أنه قام بإرسال 13 عشر قنبلة .

وأضاف ” القنابل الـ13 لم تكن مزيفة.

وكان الرئيس الأمريكي قد تقدم بالشكر لمكتب التحقيقات الفيدرالي بعد توقيفه لشخص على صلة بإرسال الطرود التي تم إرسالها لعدد من السياسين والمسؤولين.

وكانت أزمة الطرود ” المفخخة ” تصاعدت اليوم، بعدما تلقى جيمس كلابر ، المدير السابق للإستخبارات ، طردا مفخخا ، كما تلقى السيناتور الديمقراطى “كورى بوكر” ، وأكد مكتب التحقيقات الفيدرالى “FBI”، أن الطرد الذى أرسل إلى السيناتور بوكر ، مشابهة للطرود العشرة الأخرى التى تم توجيهها هذا الأسبوع إلى عدد من السياسيين والمسؤلين السابقين .

وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز”، أن السلطات الفيدرالية تعتقد ،أن فلوريدا هي مصدر إرسال أغلب الطرود المفخخة التي تسببت فى إثارة حالة من الفزع في أمريكا .