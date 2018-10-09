التحقيق مع ستاندرد تشارترد بسبب خرق العقوبات على إيران

المواطن - الرياض

أكدت مصادر لصحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية أن السلطات في الولايات المتحدة تحقق مع بنك “Standard Chartered ” لخرقه العقوبات المفروضة على إيران.

ومن المفترض أن توجه السلطات الأميركية اتهامات جنائية ضد اثنين من الموظفين السابقين لبنك “Standard Chartered”؛ بسبب مخالفات مزعومة للعقوبات المفروضة على إيران، بحسب ما ذكرته الصحيفة.

وركز التحقيق الأميركي على مواصلة “ستاندرد تشارترد” خرق العقوبات من خلال تمرير معاملات بالدولار الأميركي لشركات تسيطر عليها إيران، حتى بعد دفعه غرامة قدرها 667 مليون دولار لتفادي اتهامات جنائية بسبب نشاط مماثل عام 2012.

وبحسب وثائق حصلت عليها صحيفة “Financial Times”، فإن وضع العديد من الشركات الإيرانية أو تلك التي لديها صلة بإيران لا يزال قيد المراجعة من قبل “Standard Chartered” كما بنهاية 2013.

في هذا السياق، حذر بنك “Standard Chartered” المستثمرين في يونيو الماضي من أنه قد يضطر إلى دفع تسوية مؤلمة نتيجة انتهاك العقوبات على إيران، كما قد يتعرض لتدابير أخرى للامتثال مع القوانين الأميركية.