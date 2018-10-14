التحقيق مع ضباط “كبار” من قبل المحكمة العسكرية بالجزائر

المواطن - متابعة

ذكرت صحيفة “النهار” الجزائرية أن قاضي التحقيق العسكري بالبليدة قد شرع اليوم الأحد، في الاستماع لضباط كبار، بتهم الفساد والثراء غير المشروع.

وذكرت الصحيفة نقلًا عن مصدر مطلع، أن المحكمة العسكرية بالبليدة تتولى التحقيق في قضايا الفساد لضباط سامين.

وأضافت أن التحقيق يشمل تهم الثراء غير المشروع واستغلال الوظيفة السامية.

وتابعت الصحيفة، أن المعنيين بالتحقيق هم “القائد السابق للدرك الوطني، مناد نوبة، والقائد السابق للناحية الأولى حبيب شنتوف، بالإضافة إلى اللواء سعيد باي، القائد السابق للناحية الثانية، ومدير المصالح المالية بوزارة الدفاع اللواء، بوجمعة بودواور، والقائد السابق للناحية الرابعة، اللواء عبد الرزاق الشريف”.

وكان القاضي العسكري بالبليدة قد قرر، في سبتمبر الماضي، سحب جوازات سفر المعنيين بالتحقيق، بعدما كانت قد صدرت في حقهم قرارات منع من السفر.

وجاء قرار القاضي العسكري بعد مغادرة اللواء سعيد باي الجزائر، رغم قرار منعه من مغادرة التراب الوطني رفقة عائلته.