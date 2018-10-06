التخصصات الصحية تقر خارطة الاختبار السعودي لممارسة أخصائي المختبرات

المواطن - الرياض

أقرَّت اللجنة المركزية للتقييم في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، اليوم السبت، محتوى وخارطة الاختبار السعودي لممارسة مهنة “أخصائي المختبرات SLLE”، التي استحدثتها لجنة شُكِّلت بعد أن دعت الهيئةُ المختصّين من ذوي الخبرة إلى المساهمة في إعداد محتوى وخريطة الاختبار في وقت سابق.

وأوضحت التخصصات الصحية أنها حرصت على مشاركة مجتمع مختصي المختبرات في كل ما من شأنه أن يرفع مستوى وكفاءة العاملين في هذا التخصص.

وأشارت الهيئة إلى اهتمامها بمقترحات ذوي الخبرة بمحتوى وخارطة الاختبار السعودي لممارسة مهنة “أخصائي المختبرات”.

ودعت المختصّين الراغبين في إعداد محتوى الاختبار السعودي لممارسة مهنة “أخصائي المختبرات” إلى الانضمام إلى ورشة عمل كتابة الأسئلة المنعقدة في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية يومي 10- 11 نوفمبر 2018 من خلال التقديم على الرابط (هنا)، كجزءٍ من الجهود المستمرة التي تعمل عليها الهيئة في تشجيع المهتمين من جميع أنحاء المملكة لإثراء التقييم بالهيئة.