التخصصات الصحية تعتمد 20 ساعة علمية للمشاركين في مؤتمر الصيدلة

المواطن - الرياض

اعتمدت الهيئة السعودية للتخصصّات الصحية 20 ساعة تعليم طبي مستمر للصيادلة والأطباء والطلاب المسجلين في المؤتمر السعودي الدولي للصيدلة، والذي تنظمه العربية الأولى للمؤتمرات بالتعاون مع الجمعية الصيدلية السعودية، خلال الفترة من من 19 – 20 نوفمبر 2018م بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وذكر رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور عبد الله الزهراني أن الهيئة صنفت حضور البرنامج العلمي بـ 20 ساعات تعليم طبي مستمر ، حيث يناقش المؤتمر : الجديد في علم علاجيات أمراض القلب والأمراض المعدية ، ومناقشة الجديد في علاجيات أمراض الروماتزم والأعصاب، كما سيتم استقبال البحوث العلمية على شكل معرض ملصقات جدارية.

وأضاف “الزهراني” أن التسجيل في المؤتمر متاح حاليآ، داعين المهتمين والمختصين للمشاركة والحضور للاستفادة من أحدث الأبحاث والتجارب العلمية التي يقدمها 24 متحدثآ في جلسات المؤتمر العلمية، بالإضافة إلى التعرف على أهم التطورات في عالم صناعة الدواء والمختبرات الطبية من خلال المعرض المصاحب للمؤتمر .

يذكر أن المؤتمر يصاحبه معرض دولي للصيدلة والمختبرات الطبية يشارك فيه حوالي 100 جهة محلية ودولية متمثلة في صيدليات التجزئة ومصانع الأدوية وشركات توريد وتسويق المستحضرات الصيدلانية بالإضافة إلى أهم المستشفيات والمختبرات الطبية في المملكة.

وتعتبر الجمعية الصيدلية السعودية الجهة الاعتبارية في المملكة العربية السعودية لتقديم التعليم المستمر، ورئيسها الفخري هو صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان، ومقرها كلية الصيدلة جامعة الملك سعود بالرياض.