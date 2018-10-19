التسديد على مرمى الاتحاد .. نقطة ضعفه هذا الموسم

المواطن - مروة نبيل

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد نظيره أُحد، مساء اليوم الجمعة، على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد الخروج من دوامة الهزائم المتتالية التي يمر بها منذ بداية الموسم الرياضي الحالي خلال مباراة أُحد اليوم، ضمن منافسات الجولة السادسة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويُعد التسديد على مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد من نقاط ضعف العميد الواضحة هذا الموسم، حيث إن 20% من محاولات التسديد التي تعرض لها في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هزت شباكه.

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الاتحاد استقبل 13 هدفًا من أصل 64 تسديدة على مرماه، ليُحقق أسوأ نسبة بين فرق كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

وقبل مباراة أُحد اليوم، يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد نقطة واحدة من التعادل مع الوحدة، وتلقى 4 هزائم، ليُحقق العميد البداية الأسوأ في مسيرته.