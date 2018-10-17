التسديد والتمرير درس كارينيو الخاص لنجوم النصر

المواطن - محمد سمعة

حرص المدرب الأوروغواياني جوزيه كارينيو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر على تدريب لاعبيه على التمرير والتسديد بشكل متقن من أجل المباريات المقبلة.

ويستعد النصر لمواجهة نادي الباطن في الجولة السادسة من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم يوم الجمعة المقبل.

وطلب كارينيو من لاعبي النصر التمرير في مساحات محددة باستخدام الحواجز والتسديد المباشر على المرمى.

وكانت تدريبات العالمي شهدت عودة ثلاثي المنتخب السعودي” عمر هوساوي، عبد العزيز الجبرين واللاعب يحيى الشهري”.

وكان يحيى الشهري شارك مع المنتخب السعودي أمام المنتخب البرازيلي والمنتخب العراقي في البطولة الرباعية والتي أقيمت مؤخرًا في المملكة.

فاز نادي النصر في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري على فريق الحزم بخماسية مقابل هدف، كما يحتل العالمي صدارة الدوري حاليًا برصيد 15 نقطة وبفارق نقطتين عن النادي الأهلي صاحب المركز الثاني.

تعاقد النصر في صيف العام الجاري مع اللاعب النيجيري أحمد موسى من صفوف ليستر سيتي الإنجليزي، ومع اللاعب المغربي نور الدين مرابط من صفوف نادي واتفورد الإنجليزي.