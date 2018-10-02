التسليم والتسلم سلاح الشباب قبل مواجهة التعاون

المواطن - محمد سمعة

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب تدريباته الجدية وذلك استعدادًا لمواجهة نادي التعاون في الجولة الخامسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم الجمعة المقبل.

وركز نادي الشباب على تطوير الأداء البدني واللياقي، حيث حرص ماركال مدرب اللياقة على بدء الحصة التدريبية بتمارين الإحماء والتسخين واللف حول الملعب.

وقام مدرب نادي الشباب، الروماني ماريوس سوموديكا بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين واللعب وتطبيق الجمل الفنية والعمل على التسليم والتسلم السريع.

وركز سوموديكا على تدريب لاعبي الشباب على بناء الهجمة بشكل جيد من خط الدفاع حتى وصولها لخط الهجوم وإنهائها بشكل صحيح.

حضر تدريب الشباب، رئيس النادي خالد البلطان.

وكان الشباب تعادل مع الرائد في الجولة الرابعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم الجمعة الماضية.