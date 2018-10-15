التشهير بمنشأة باعت إطارات منتهية الصلاحية وزيوت مخالفة في مكة 

المواطن - مكة المكرمة

شهّرت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الاثنين، بصاحب منشأة بمكة المكرمة بعد صدور حكم قضائي بإدانته وثبوت تورط المنشأة المخالفة في حيازة وعرض إطارات سيارات منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى قيامها بعرض وبيع الزيوت غير المطابقة للمواصفات والمقاييس، وهو ما يعد غشًّا وتضليلًا للمشتري.

وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة فرض غرامة مالية، وإغلاق المنشأة المخالفة لمدة 15 يومًا، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف.

وتعود تفاصيل القضية لوقوف مأموري الضبط القضائي لوزارة التجارة والاستثمار أثناء جولاتهم الرقابية على منشأة تختص ببيع إطارات السيارات في شارع الحج بمكة المكرمة، حيث اتضح وجود إطارات سيارات منتهية الصلاحية، كما اتضح قيام العاملين بالمنشأة بعرض وبيع زيوت غير مطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة.

وبناء عليه تمت مصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة على نفقة المنشأة وإحالة القضية إلى الجهات القضائية لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية.