التشهير بمنشأة خزنت 51 طنًّا من الأغذية منتهية الصلاحية في الدمام

التشهير بمنشأة خزنت 51 طنًّا من الأغذية منتهية الصلاحية في الدمام

2018/10/22
الساعة 9:15 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الدمام

أكدت وزارة التجارة أنه ستُشهر، مساء اليوم الاثنين، بمنشأة خزنت 51 طنًّا من اللحوم والدواجن والأسماك منتهية الصلاحية في الدمام.

وفي وقت سابق، شهّرت وزارة التجارة والاستثمار، بثلاثة مخالفين، بينهم اثنان يمنيا الجنسية يبيعان ويعرضان إطارات منتهية الصلاحية.

وأوضحت التجارة أن العقوبة هي غرامة مالية والسجن للمدان الثاني (يمني الجنسية)، ونشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين.


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