التشهير بمنشأة عرضت سلعًا غذائية منتهية الصلاحية في الباحة

المواطن - الباحة

شهرت وزارة التجارة والاستثمار بصاحب منشأة تجارية متخصصة في تجارة التجزئة في المواد الغذائية بمدينة الباحة، إثر تورط القائمين عليها بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري وحيازة وعرض مواد غذائية منتهية الصلاحية ومنتجات غذائية أخرى غير صالحة للاستهلاك، وهو ما يعد مخالفة تستوجب العقوبة بالنظر؛ لما تشكله تلك المواد من خطورة على صحة وسلامة المستهلكين.

وصدر حكم من المحكمة الجزائية بالباحة تضمن فرض غرامة مالية، ومصادرة وإتلاف البضاعة المضبوطة ونشر منطوق الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف.

وتعود تفاصيل القضية لضبط الفرق الرقابية لوزارة التجارة والاستثمار أحد محال بيع المواد الغذائية بالباحة، حيث كشف مراقبو الوزارة أثناء تفتيش ومعاينة المنشأة سلعًا غذائية منتهية الصلاحية ومنتجات غذائية غير صالحة للاستهلاك، وبناء عليه تم ضبط ومصادرة جميع الكميات وإتلافها بالنظر لما تشكله من خطورة على صحة وسلامة المستهلكين وأحيلت القضية إلى النيابة العامة، والتي بدورها أحالتها إلى الجهات القضائية لتطبيق العقوبة على المخالفين.

وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري ومعاقبة كل من يتورط في حيازة أو عرض أو بيع أي سلع غذائية منتهية الصلاحية وتطبيق العقوبات النظامية بحقهم.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم (1900)، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري” أو من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.