التعاون الإسلامي تحذر من استباق التحقيقات في قضية خاشقجي
طالبت الإعلام الدولي بتحري الدقة وعدم ترويج الشائعات

التعاون الإسلامي تحذر من استباق التحقيقات في قضية خاشقجي

2018/10/14
الساعة 6:44 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
1790
0
طباعة
يوسف بن أحمد العثيمين
المواطن - واس

أشادت منظمة التعاون الإسلامي، بالخطوة التركية السعودية المتمثلة في تكوين فريق عمل مشترك يجمع المختصين في البلدين الشقيقين، للكشف عن ملابسات اختفاء المواطن السعودي جمال بن أحمد بن حمزة خاشقجي في مدينة إسطنبول في تركيا.
وقال معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين ” إن الدولتين الشقيقتين قادرتان على تقديم نموذج للتعاون الثنائي في أصعب الظروف، ومؤهلتان للخروج بنتائج تترجم نواياهما الطيبة، وعمق الخير المتأصل في قيادتيهما”.
وشددت منظمة التعاون الإسلامي على أهمية انتظار نتائج التحقيق التي تجريها الجمهورية التركية بمشاركة المملكة العربية السعودية، وعدم القفز إلى استنتاجات سابقة لأوانها، مهيبة بإعلام الدول الإسلامية والإعلام العالمي تحري الدقة والمهنية فيما ينشره حول هذه القضية.


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :