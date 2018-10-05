التعاون يُجبر الشباب على السقوط في فخ التعادل

المواطن - محمد سمعه

تعادل نادي الشباب مع فريق التعاون بهدف لكل فريق، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقدم الليث سريعًا بالهدف الأول عبر مهاجمه المخضرم ناصر الشمراني في الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول بعد خطأ قاتل من دفاع نادي التعاون.

وحاول الشباب إضافة الهدف الثاني، قبل نهاية الشوط الأول، ولكن دون فائدة في ظل التعجل في إنهاء الكرة.

وفي الشوط الثاني، ظل نادي التعاون يضغط بقوة، وذلك من أجل تسجيل هدف التعادل، فكان له ما أراد عبر لاعبه هيلدون أوجستو في الدقيقة السبعين من عمر المباراة.

انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث أصبح رصيد الشباب بعد التعادل 9 نقاط في المركز الرابع، بينما أصبح رصيد نادي التعاون ست نقاط في المركز السابع.

الهدف الاول لنادي #التعاون سجله اللاعب هيلدون في الدقيقة 69

التعاون 1 : 1 الشباب#دوري_كاس_الامير_محمد_بن_سلمان #دوري_بلس pic.twitter.com/azGPN7mHLm — دوري بلس (@dawriplusksa) October 5, 2018

الهدف الأول لنادي #الشباب سجله اللاعب ناصر الشمراني في الدقيقة 3

التعاون 0 : 1 الشباب#دوري_كاس_الامير_محمد_بن_سلمان #دوري_بلس pic.twitter.com/OUvQDmyJaN — دوري بلس (@dawriplusksa) October 5, 2018