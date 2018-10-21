التعليم تبدأ تطبيق نظام البصمة على موظفيها

المواطن - الرياض

بدأت وزارة التعليم تطبيق نظام البصمة للحضور والانصراف في جهاز الوزارة، صباح اليوم الأحد، لتحل مكان التوقيع اليدوي المتبع لإثبات الحضور والانصراف.

وتتولى الإدارة العامة للموارد البشرية إدارة النظام وتطبيقه وتطويره ومعالجة ملاحظاته والإجابة على الاستفسارات ومنح الصلاحيات المتعلقة بتطبيق نظام البصمة .

وتتضمن تعليمات نظام البصمة أن يكون تسجيل الحضور والانصراف من خلال الأجهزة الإلكترونية الموزعة في جهاز الوزارة ويتحمل الموظف مسؤولية تسجيل وقت حضوره وانصرافه ويتابع من قبل إدارته، ويبدأ النظام باحتساب دقائق التأخر بعد الساعة الثامنة، وإذا سجلت بصمة خروج الموظف قبل الساعة (2.15) فيحتسب عليه خروج مبكر من وقت تسجيل بصمة خروجه حتى الساعة (2.30)، وعلى المدراء المباشرين الاطلاع على بيانات مرؤوسيهم عند تسجيل دخولهم صباحاً، والتأكد من خلال النظام أن مرؤوسيهم قد سجلوا بصماتهم وأنهم بمكاتبهم طيلة وقت الدوام الرسمي .

وأوضحت التعليمات أن مدير الإدارة مسؤول عن الإذن لمنسوبي إدارته إذا اقتنع بأسباب الاستئذان التي يبديها الموظف حين حضوره خلال الدوام، ويمكن طلب الاستئذان عن طريق نظام الحضور والانصراف بنفسه ورفعه إلى مديره المباشر، ويمكن للموظف كذلك الدخول على سجله الخاص بالحضور والانصراف ومعرفة عدد الساعات والأيام التي تأخر أو تغيب فيها .