التعليم تحتفي باليوم العالمي للمسنين.. فرحة الأيام ورائحتها الطيبة

المواطن - الرياض

شاركت وزارة التعليم في الاحتفاء باليوم العالمي للمسنين، وذلك انطلاقاً من الدور التعليمي والتربوي لوزارة التعليم الذي يسهم في غرس القيم والمبادئ في نفوس الناشئة.

وسبق أن وجهت وزارة التعليم إداراتها بمناطق ومحافظات المملكة بتفعيل هذه المناسبة وتوجيه قادة المدارس للمشاركة الفاعلة للتوعية بحقوق كبار السن ورعايتهم ورفع مستوى الاهتمام بهم ومساندتهم ومنحهم ما يستحقون من التقدير والاهتمام والرفع بتقرير موحد عما تم إنجازه .

وأوضحت وزارة التعليم، في بيان لها، أن إدارات التعليم قامت تزامنا مع هذه المناسبة بتكثيف البرامج والأنشطة التربوية والثقافية والاجتماعية واستثمار ساعة النشاط والإذاعة الصباحية وحصص التربية الفنية والبدنية ولغتي للتعريف بحقوق المسنين وأهمية رعايتهم وتقديم المساعدة لهم، وتوضيح أن أهميتهم لا تقتصر على يوم محدد بل إن هذا اليوم يأتي للتذكير بهم ودورهم في الحياة ومكانتهم في المجتمع.

وتمت مشاركة الطلاب في مدارس التعليم بالمسابقات والكلمات واللوحات التوعوية والرسومات المعبرة، كما نفذت بعض إدارات التعليم زيارات ميدانية للمسنين مع معلميهم وتقديم الهدايا لهم بهذه المناسبة.