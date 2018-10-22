التعليم توجه بإعادة العلاوة السنوية لجميع منسوبيها
تنفيذا للأمر السامي الكريم

التعليم توجه بإعادة العلاوة السنوية لجميع منسوبيها

2018/10/22
الساعة 11:03 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

وجهت وزارة التعليم جميع قطاعاتها، بإعادة العلاوة السنوية لجميع منسوبيها بوضعها وإجراءاتها السابقة نفسها، تنفيذاً للأمر السامي الكريم بهذا الشأن.

وأصدر نائب وزير التعليم برقية وجهها لجميع الجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وقطاعات الوزارة “التعليم العام والتعليم الجامعي”، وإدارات التعليم بالمناطق والمحافظات والملحقيات الثقافية.

وتضمنت البرقية، خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء، بشأن الموافقة على إعادة صرف العلاوة السنوية بوضعها وإجراءاتها السابقة نفسها.

 

 

 


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