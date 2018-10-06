التعليم تُسعود ١٦ ألف وظيفة.. أبناء الوطن أولى

المواطن - الرياض

تفاعل الكثير من المعلمين والمواطنين مع تصريحات المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي حول قرار وزير التعليم بتوطين الوظائف الإدارية، وتوفير 16 ألف وظيفة للسعوديين.

وتفاعل الآلاف مع وسم “#التعليم_تسعود_١٦_الف_وظيفه”، حيث علق مغرد بقوله: العدد جيد والمدارس الاهلية مكتضه بالغير سعوديين و للاسف نحن ابناء الوطن يبحثون عن هذه الفرص ونتمنى تحرك @MLSD_SA لمتابعة الرواتب وعدم التحايل على المعلمين السعوديين.

وقال آخر: إن الجامعات متروسه أجانب بشهادات غير معتمده ومن دول عالم ثالث وأبنائنا ماجستير ودكتوراه عاطلين. المهندسين 5000 عاطل و 5000 بوظائف مؤقته في شركات للأسف مع أرامكو SMP مملوكه لموظفين ارامكو السابقين ويأخذون أضعاف راتب السعودي.

وقال محمد: “الحمدلله يارب ، خلوا فلوسنا تدور حولنا ، التحويلات الملياريه لازم تنتهي”.

وكان المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي، قد أوضح تفاصيل التعميم الصادر من الوزير أحمد العيسى للإدارات بتوطين الوظائف الإدارية والإشرافية في المدارس الأهلية خلال 3 أشهر.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة بمداخلة له على قناة “روتانا خليجية” عبر برنامج “يا هلا”: إنَّ الوزير وجَّه بالتعميم، إدارات التعليم في مختلف المناطق بتنفيذه خلال الفصل الدراسي الأول، بالتركيز على إسناد الأعمال الإدارية إلى معلمين سعوديين.

وتابع: إنَّ الوظائف المستهدفة بالتوطين تشمل قادة المدارس والوكلاء الإداريين والمرشدين الطلابيين ورواد النشاط والوظائف المرتبطة بأعمال إدارية، وأمناء المكاتب، وكذا العمال المكلفين بخدمة الطلاب.

وعن آلية تنفيذ التعميم أكد المتحدث الرسمي للوزارة، أنَّ الآلية تُركت لمديري التعليم في المناطق وفق المساحة الزمنية المحددة، فيما تتعامل الوزارة بهدوء مع القرار ضمانًا لعدم التأثير على اليوم الدراسي للطالب.

وأشار العصيمي، إلى أن قرار الوزير بتوطين الوظائف الإدارية بالمدارس الأهلية يوفر 16 ألف وظيفة لأبناء الوطن خلال 3 أشهر فقط.