التعليم سيتغير جذريًّا بعد 5 سنوات والعيسى يكشف التفاصيل

المواطن - عبدالرحمن دياب

أكد وزير التعليم، أحمد العيسى، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان حريصان على ضرورة إصلاح التعليم وتطويره والوصول به إلى مستويات متقدمة.

وأضاف العيسى، في حواره إلى برنامج “في الصورة”، أن التعليم عملية تراكمية وإصلاح التعليم مشروع دولة ومفتاح الحل مركب بين الطالب والمعلم والمنهج وما يدور من عمليات، مضيفًا: “نشهد تحسنًا وتطورًا في العملية التعليمية وتجاوب في البرامج التي قدمتها الوزارة”.

وتابع وزير التعليم: “تقويم الطالب سيكون على المهارات التي يكتسبها وليس المعلومات التي يحفظها.. ونحتاج التوسع في رياض الأطفال ودعمها بالبرامج المناسبة والمتخصصين ودمجها مع الصفوف الأولية”.

ولفت إلى أن مهارات التفكير الناقد مقرر جديد للمرحلة الثانوية، وسيتم تطبيقه الفصل الدراسي الثاني القادم، مشيرًا إلى أن ما تقوم به وزارة التعليم إصلاح للتعليم، وسيتغير تغييرًا جذريًّا، ويحتاج من خمس إلى سبع سنوات.

وأردف العيسى: “في الجامعات لدينا خبرات نسائية متمكنة، وتستحق التمكين في الجامعات”.