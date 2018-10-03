التكافؤ شعار مباريات الاتحاد والفتح

المواطن - مروة نبيل

يستضيف إستاد الأمير عبدالله بن جلوي، مساء يوم غد الخميس، مباراة الاتحاد والفتح ضمن منافسات الجولة الخامسة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتحمل مباريات الاتحاد والفتح في الدوري السعودي للمحترفين شعار التكافؤ، حيث تواجها 18 مرة من قبل في البطولة المحلية، فاز الفريق الأول لكرة القدم بالعميد في 6 مواجهات، وهُزم في 5 لقاءات، وخيم التعادل على نتيجة 7 مباريات.

ونجح لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالعميد في تسجيل 24 هدفًا خلال مباريات الاتحاد والفتح في الدوري السعودي للمحترفين، وأحرز لاعبو النموذجي 22هدفًا.

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بالعميد الفوز في مباراة الاتحاد والفتح غدًا، وانتزاع أول ثلاث نقاط في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما يسعى النموذجي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنموذجي المركز الـ11 في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 3 نقاط، فيما يقع العميد في المركز الأخير قبل مباراة الاتحاد والفتح غدًا برصيد نقطة واحدة.