التمرير الدقيق درس جيسوس الرئيسي لنجوم الهلال

المواطن - محمد سمعه

عاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال إلى تدريباته؛ وذلك من أجل الاستعداد للجولات المقبلة ببطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وركز المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني للفريق، على رفع الجوانب اللياقية والفنية للاعبين، وركز كذلك على تدريب لاعبيه على التمرير الدقيق والتحرك بدون كرة.

واختتم المدرب جورجي جيسوس تدريبات الهلال بمناورة على جزء من مساحة الملعب.

ويخوض نادي الهلال تدريباته في الفترة الحالية بدون اللاعبين الدوليين والمتواجدين حاليًّا في معسكر المنتخب السعودي الأول، والذي يُشارك في الدورة الرباعية.

ولعب الهلال مباراة كأس السوبر المصري السعودي يوم السبت الماضي، أمام نادي الزمالك المصري، حيث خسر الزعيم بثنائية مقابل هدف، في مباراة كانت أقيمت على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.