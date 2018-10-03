التمياط يودع اتحاد القدم برسالة مؤثرة

المواطن - مروة نبيل

ودع نواف التمياط رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء اليوم الأربعاء، بعد تزكية قصي الفواز ومجلس الإدارة الجديد، كما وجه الشكر إلى رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ لدعمه خلال الفترة الماضية.

وقال التمياط: “اليوم تنتهي مهمتنا في الاتحاد السعودي ويبدأ مجلس الاتحاد الجديد برئاسة أخي قصي الفواز ومجلس إدارته متمنيا لهم التوفيق والسداد في مواصلة تطوير الكرة السعودية، كل الشكر والتقدير لجميع من عملنا معهم في المنظومة الرياضية وكافة الجهات والمؤسسات والجمهور الرياضي العزيز”.

وتابع عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “أشكر أعضاء مجلس إدارة الاتحاد (وأخواتي وإخواني موظفي الاتحاد) وكافة العاملين الموقرين وزملائي الأعزاء في اللجنة الفنية الذين قدموا عملًا مميزًا في الفترة الماضية، أرجو أن نكون قد أحدثنا أثرًا يبقى، وأننا قلنا قولًا طيبًا وعملنا فعلًا حميدًا، لكم المحبة والتقدير”.

وأضاف التمياط قائلًا: “شكرًا لمعالي المستشار تركي آل الشيخ على دعمه واهتمامه وثقته التي منحها لنا لخدمة ملكنا وولي عهده ووطننا من خلال الاتحاد السعودي وكانت تجربة ثرية بالنسبة لنا، ونستعد قريبًا بتوجيهه ودعمه لمشروع الابتعاث الذي سيكون لبنة البناء للإنسان الرياضي السعودي”.

وكان نواف التمياط تولى رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم بشكل مؤقت، شهر أغسطس الماضي، بعد استقالة عادل عزت من منصبه، قبل أن يرحل بعد انتخاب قصي الفواز اليوم.