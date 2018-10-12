التوقيت وسلاح الجريمة.. حل لغز مقتل المبتعث أبو الفرج في فلوريدا

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

كشف مكتب الفحص الجنائي في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأسباب الرئيسية لمقتل المبتعث ياسر أبو الفرج، والذي عثر على جثته في شقته الخاصة بالقرب من جامعة ميامي الذي ينتسب لها المبتعث.

وقال مسؤولون في مكتب الفحص الجنائي بالولاية الأميركية خلال لقاء خاص مع موقع باتش الأميركي، أن سبب الوفاة ناتج محاولة قتل عمد، وذلك عن طريق طعن أبو الفرج بشكل متكرر في مناطق متفرقة من الجسم.

وأشار المسؤولون إلى أن تلك الطعنات كانت السبب الرئيسي في وفاة المبتعث أبو الفرج، والذي عثر على جثته مساء الأحد الماضي، وسط تحليلات وتكهنات مختلفة حول سبب الوفاة.

وبعد يوم واحد فقط من العثور على أبو الفرج مقتولًا، كان المحققون يطرقون الأبواب ويبحثون في كل مكان عن بصمات الأصابع في شقق أخرى، إلى أن توصلوا لصورة شخص تم نشرها بشكل مكثف في وسائل الإعلام، يُشتبه في كونه على صلة بالأمر.

وحدد المكتب الجانئي أن الوفاة كانت في تمام الساعة 3:49 مساءا بتوقيت الولاية الأميركية، وهو الأمر الذي من شأنه أن يُقلل أعداد المشتبه بهم، ومن ثم تركيز جهود التحقيقات في طريق الحصول على إفادات تتعلق بهذا التوقيت لمعرفة قاتل المبتعث أبو الفرج.

ولا يزال حادث مقتل أبو الفرج الذي كان في السنة الثالثة بدراسته للهندسة المعمارية في جامعة ميامي، يحزن القلوب في جامعته بشكل واضح، حيث توقفت الدراسة لمدة يوم كامل، تعبيرًا عن الحزن لفراق المبتعث أبو الفرج.

ومن جانبها، قالت ليزا خمارا وهي إحدى الساكنات بنفس البنية، إن مثل تلك الحوادث تكررت بصورة لافتة في هذا الشارع خلال الفترة الماضية، وهو ما يمكن أن يكون ذو صلة مباشرة بمقتل المبتعث أبو الفرج في ميامي.

وتعيش خمارا في طابق أسفل مسرح الجريمة وتقول إن جميع جيرانها قد تأثروا بالقضية، مؤكدة أنها “لم تستطع النوم بعد أن عرفت بأمر القتل”.

وأكدت الشبكة الأميركية أن الشخص الذي تم نشر صورته لا يُطلق عليه مشتبه به، بل هو مطلوب من جانب السلطات لسماع إفادته فيما يتعلق بمقتل المبتعث، وهو الأمر الذي جاء مخالفًا لما أكدته عدد من وسائل الإعلام خلال الساعات القليلة الماضية.